Мужчина подстрелил отца и забаррикадировался в доме. Силовики развернули спецоперацию

Фото: hr.npu.gov.ua

В поселке Велетенское Белозерского района Херсонской области вооруженный мужчина в неадекватном состоянии стрелял из ружья во дворе собственного дома. Ранение в ногу получил отец стрелка.

Злоумышленника обезвредили и задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В полицию обратилась жительница села и сообщила, что со двора соседа слышны звуки выстрелов. Там находились родители 31-летнего стрелка, которые пытались уговорить сына бросить ружье. В результате мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам закрылся в доме. Пострадавшего госпитализировали в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По словам матери стрелка, сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. Они обратились за помощью, и мужчина должен пройти обследование.

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"Стрелец отказывался выходить из дома и отдать оружие. Правоохранители оцепили территорию, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан. Спецоперация прошла без единого выстрела со стороны сотрудников полиции, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье", - рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы, которые заставили мужчину стрелять. Открыты уголовные производства. Мужчине может грозить до 15 лет заключения. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической.

В Шаргороде Винницкой области 52-летний мужчина угрожал ружьем соседу. Когда на вызов приехали полицейские, он закрылся в собственном доме и начал стрелять в их сторону. 4 получили ранения. Правонарушитель во время задержания тоже был ранен.