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пятница, 17 мая 2019 22:27

Мужчина подорвал гранату в помещении банка

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Мужчина подорвал гранату в помещении банка
В Донецкой области в банке произошел взрыв. Фото: полиция

В Старобельске Луганской области мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка.

Это произошло 17 мая в 16.30 в помещении банка на ул. Шевченко, сообщает полиция Луганской области.

Подорвал гранату мужчина 1972 года рождения. Он погиб на месте.

5 гражданских лиц получили травмы. Из них двое работников банка.

Также телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

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Пострадавшие находятся в больнице. По предварительной информации врачей, угрозы жизни пострадавших нет.

Представитель пресс-службы "ПриватБанка" Инна Музычук в Facebook сообщила, что клиент пришел в отделение этого банка с гранатой и пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции попытался бросить гранату в людей, но подорвался сам.

В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса.

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