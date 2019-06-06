Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу. Фото: Национальная полиция

В селе Троицкое Луганской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина и была ранена женщина.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

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Правоохранители установили, что накануне 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительницы на улице Щорса. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, вследствие чего произошел взрыв.

От полученных ранений мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.

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