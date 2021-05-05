Мужчина под предлогом вакцинации усыпил и ограбил пенсионеров

Злоумышленник ограбил пенсионеров. Фото: Нацполиция

В селе Озаричи, Сумская область, к пенсионерам пришел мужчина, который представился врачом и под предлогом ковид-вакцинации ввел им снотворное.

После этого злоумышленник их обокрал, сообщает Нацполиция области.

В полицию обратилась 79-летняя женщина, которая рассказала, что в ее дом пришел неизвестный, назвавшийся фельдшером и предложил ей и ее 85-летнему мужчине вакцинироваться от коронавируса.

Хозяева дома согласились. После этого "фельдшер" сделал пожилым людям инъекции снотворным для животных и начал искать деньги и ценные вещи.

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Вскоре после инъекции женщина проснулась. Злоумышленник начал ее бить и требовать деньги. Далее украл мобильный телефон, банковскую карту и убежал. Во время побега злоумышленник поджег дом, чтобы избавиться свидетелей.

Преступника нашли и задержали правоохранители. Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины.

Мужчине грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На столичной Оболони задержали мужчину, который в течение часа совершил покушение на убийство знакомого и ограбил прохожую. Во время конфликта преступник несколько раз ударил товарища ножом в грудь и спину.