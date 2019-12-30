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понедельник, 30 декабря 2019 18:10

Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
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На Донетчине мужчина прятал у себя дома труп 32-летней сожительницы и пытался расчленить
Фото: dn.npu.gov.ua
На Донетчине мужчина прятал у себя дома труп 32-летней сожительницы и пытался расчленить
На Донетчине мужчина прятал у себя дома труп 32-летней сожительницы и пытался расчленить
На Донетчине мужчина прятал у себя дома труп 32-летней сожительницы и пытался расчленить

В с. Кальчик Никольского района Донецкой области мужчина с ноября прятал у себя дома труп 32-летней сожительницы. И пытался расчленить.

Тело обнаружили в подвале дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"32-летняя мариупольчанка с сентября проживала у подозреваемого. Также полицейские выяснили, что мужчина систематически наносил побои женщине. В начале ноября между сожителями произошел очередной конфликт с рукоприкладством. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил тело женщины без признаков жизни. Ранее уже судимый за убийство мужчина испугался ответственности за смерть сожительницы и попытался расчленить ее труп, чтобы потом вывезти. Однако, не смог и спрятал тело в подвале дома", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали. Следователи открыли уголовное производство.

В Запорожье задержали 42-летнего мужчину. Он в собственной квартире на улице Чумаченко убил и расчленил малознакомую женщину.

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