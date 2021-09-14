Мужчина парализовал движение поездов в столичном метро

В метро пьяный мужчина остановил движение поездов. Фото: Facebook-страница Вахтанг Кипиани

Вечером 13 сентября в столичном метро на несколько минут остановилось движение поездов. Причина - пьяная выходка одного из пассажиров.

Об этом в Facebook рассказал историк Вахтанг Кипиани, который стал случайным очевидцем события.

Инцидент произошел на станции Контрактовая площадь. Один из пассажиров начал "быковать", несмотря на присутствие там дежурного полицейского.

Однако правоохранитель не задерживал дебошира, а все это время ходил за ним, утверждает Кипиани.

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"Беспомощный мент все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. В конце чувак прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Движение было остановлено минут на 5-7", - написал Кипиани

Многие пользователи сети в комментариях начали защищать полицейского. Мол, на задержание мужчины могло не быть оснований или было слишком опасно из-за близости к контактным рельсов.

Как утверждает Кипиани, всех очевидцев инцидента вроде возмущала задержка поезда и то, что дебошира не могли быстро успокоить.

Правоохранители и представители метрополитена этот инцидент пока официально не комментировали.

В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19. Их цель - уменьшить скопления людей.