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пятница, 22 января 2021 01:35

Мужчина откусил полицейскому ухо

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Мужчина откусил полицейскому ухо
Мужчина напал на полицейского. Фото: Еспресо

В Киеве неадекватный мужчина набросился на полицейских, прибывших на вызов.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы, сообщает OBOZREVATEL.

В полицию поступило сообщение о насилии в семье - 40-летний сын бил мать.

Когда патрульные вошли в квартиру, мужчина начал материться, а потом бросился на них. Одному из полицейских он откусил часть уха - произошла травматическая ампутация.

Пострадавший - 28-летний лейтенант - был госпитализирован. Нападавшего также доставили в больницу. Перед этим его "успокоили" слезоточивым газом и одели наручники.

После обследования выяснилось, что у мужчины острое отравление психотропным веществом.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство.

В Умани Черкасской области пьяный водитель напал на патрульного. Он отказался проходить освидетельствование на алкоголь, начал материться в сторону полицейских. Потом схватил одного из патрульных за одежду и ударил его ногой.

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