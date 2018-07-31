Мужчина открыл стрельбу по торговцам арбузами

В Одесской области водитель стрелял по торговцам арбузами. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошел конфликт между двумя водителями и двумя торговцами арбузами, который закончился стрельбой.

Отмечается, что стрелять начал один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Причиной ссоры стало то, что торговцы установили палатку на дороге и перегородили проезд. В ходе конфликта один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев, ранив одного в ногу, другой получил незначительное ранение уха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ночью разбили МАФы возле метро Берестейская

После этого автомобилисты попытались скрыться, однако по горячим следам их нашли. Сейчас они доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Раненый в ногу мужчина обратился за помощью к медикам.

В Тернополе 24-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим, а потом одного из них избил. Злоумышленника задержала полиция, ранее он уже был судим.