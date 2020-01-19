Мужчина открыл стрельбу по дому тещи

В Сумах пьяный мужчина устроил стрельбу. Фото: УНН

В Сумах мужчина стрелял из ружья по окнам своей тещи.

84-летняя женщина позвонила на "102" и сообщила, что возле ее двора зять стреляет из ружья, передает отдел коммуникации ГУНП области.

"На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского отдела. По приезду правоохранителей оказалось, что нарушитель с места происшествия скрылся. Осмотрев дом, полицейские обнаружили поврежденные выстрелами пластиковые окна заявительницы. Сама женщина пояснила, что проживает в дома вместе с сыном. Вечером к ним приехал муж дочери. При себе имел ружье", - говорится в сообщении.

Мужчина был пьян. Объяснил, что ищет жену, а потом устроил ссору. Сын заявительницы сказал, что его сестры нет дома. Это разозлило мужчину.

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"Он начал угрожать тещи и сделал несколько выстрелов из ружья в воздух и в направлении ее дома. После чего уехал. Понимая, что пьяный человек за рулем, да еще с оружием, создает реальную опасность жителям города, на его задержание были ориентированы экипажи патрульной полиции, ТОР, соответствующие наряды реагирования. На территории Сум и района был введен оперативный план "Перехват", - рассказала исполняющая обязанности начальника Сумского отдела полиции Татьяна Якименко.

Через полчаса нарушителя задержали и доставили в Сумской отдел полиции. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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