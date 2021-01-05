На Тернопольщине мужчина обвинил медиков в смерти 36-летней жены и обратился в полицию. Фото: galas.te.ua

На Тернопольщине житель Теребовлянского района обвинил медиков в смерти 36-летней жены и обратился в полицию.

Дело расследуют как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, сообщили 5 января в отделе коммуникации областной полиции.



"Мужчина убежден, что в смерти его 36-летней жены виноваты врачи. В ходе проверки стало известно, что потерпевшая в конце августа в течение 2 недель лечила желудок под наблюдением семейного врача. Однако легче не становилось и она обратилась в больницу. Через несколько дней пребывания там, 4 сентября прошлого года, она умерла", - рассказали в полиции.

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С выводами медиков муж умершей не соглашался и настаивал на врачебной небрежности. Его слова будут проверять полицейские, будет работать комиссионная экспертиза. Причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз.

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