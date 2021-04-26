Мужчина облился бензином и отстреливался от полицейских

Фото: zt.npu.gov.ua

В Коростене Житомирской области 45-летний мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь жилье. Кроме него, в доме находились его жена и дети 11, 15 и 19 лет. На контакт мужчина не шел и отстреливался от полицейских, которые приехали по вызову.

Происшествие случилось вечером 25 апреля около 22:30, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"В семье возник конфликт. В ходе которого мужчина прибег к насилию, а затем облил комнату и себя горючим и стал угрожать поджогом. 40-летняя женщина уточнила, что, кроме нее и мужа, в доме находятся трое детей в возрасте 11, 15 и 19 лет. На момент прибытия полиции женщина и дети 11 и 15 лет вышли из дома. В доме оставался еще один 19-летний сын женщины. Полицейские зашли внутрь и попытались договориться с агрессивным мужчиной, однако он отказался общаться. Правоохранителям удалось вывести юношу из дома", - рассказали полицейские.

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В это время мужчина закрылся и начал демонстрировать пистолет и зажигалки, угрожал поджогом. Когда полицейские попытались в очередной раз приблизиться к входной двери дома - он выстрелил в их сторону.

"Пуля по касательной задела и повредила бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Сам полицейский не пострадал. После часа переговоров была введена в действие специальная операция по задержанию вооруженного правонарушителя. Учитывая опасность, которую мужчина представлял для себя и для окружающих людей, следовало действовать осторожно и взвешенно. Поэтому КОРДовцы на протяжении более трех часов проводили переговоры с забаррикадированным в доме мужчиной, получив при этом необходимую информацию и сориентировавшись с дальнейшими действиями. Во время исполнения одной из договоренностей группа спецназовцев зашла в дом и задержала хозяина. Никто из людей не пострадал. С дома изъят пистолет, предварительно, травматического действия", - рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Мужчина находится под стражей. За посягательство на жизнь правоохранителя его могут посадить на 15 лет или пожизненно.

В одном из сел Нововолынской территориальной общины на Волыни мужчина порезал брата, жену. Также набросился с ножами на полицейских. Обоих участников драки, жену одного из братьев и полицейского госпитализировали.