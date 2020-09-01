Чоловік ґвалтував неповнолітніх із порушеннями інтелектуального розвитку. Фото: www.volyn24.com

В Черновицкой области мужчина насиловал несовершеннолетних с нарушениями интеллектуального развития, а затем грабил их. Зафиксировано по меньшей мере два случая таких действий. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

"Полицейские доказали причастность жителя Сторожинецкого к совершению насильственных действий в отношении несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития. Мужчине грозит лишение свободы до 12 лет", - говорится в сообщении.

В феврале этого года в полицию обратилась жительница Герца с заявлением. Неизвестный мужчина вступил в половые отношения с ее несовершеннолетней дочерью без согласия девушки. Также женщина рассказала полиции, что злоумышленник забрал у её дочери телефон.

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Из описания несовершеннолетней полицейские установили личность насильника. Им оказался 32-летний житель поселка Красноильск. Мужчина ранее неоднократно отвечал перед законом за совершение краж и грабежей.

"Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен к совершению еще одного аналогичного уголовного преступления. В 2016 году он изнасиловал несовершеннолетнюю черновчанку и незаконно завладел ее ювелирными украшениями", - отметили в полиции.

Полицейские установили, что в обоих случаях нарушитель использовал одну схему: через социальные сети знакомился с несовершеннолетними девушками, имевшими нарушения интеллектуального развития, и входил к ним в доверие. Мужчина назначал им свидание, использовал беспомощное состояние, насиловал, после чего забирал у потерпевших ценные вещи и исчезал в неизвестном направлении.

"Следователи полиции направили обвинительный акт в отношении правонарушителя для рассмотрения в суд. Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе", - сообщает полиция.

Мужчине инкриминируют совершение уголовных преступлений - изнасилование и грабеж.

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