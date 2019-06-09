Мужчина нашел в реке гранату

Мужчина во время купания нашел гранату. Фото: News

В городе Днепр мужчина во время купания в реке на набережной Заводской нашел в воде гранату.

Как отмечается, молодой человек наступил ногой на какой-то предмет, который находился в воде. Когда он достал его, оказалось, что это боевая граната РГД-5. Об этом сообщает "Информатор".

"Молодой человек не пострадал и сразу вызвал на место спасателей и правоохранителей. Они изъяли у него опасный предмет, чтобы в дальнейшем обезвредить", - говорится в сообщении.

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