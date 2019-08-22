Мужчина на телеге похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю

 
Ексклюзивы
1/5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Просмотров: 441
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1323
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1809
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1755
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2124
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2070
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
5
8
4
3
6
Ночью сгорела сельская школа
Ночью сгорела сельская школа
Смертельный пожар в столичной квартире: первые подробности
Смертельный пожар в столичной квартире: первые подробности
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Видео
Все видео
Раскрыли подробности убийства женщины подростком
Раскрыли подробности убийства женщины подростком
Показали, как воровка грабит женщину с младенцем
Показали, как воровка грабит женщину с младенцем
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5508
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6858
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 558
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 11:45

Мужчина на телеге похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю

  Комментировать
Мужчина на телеге похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю
На Кировоградщине мужчина похитил, избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Фото - Ровно вечернее

В селе Дмитровка Знаменского района на Кировоградщине мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Насильник ехал на телеге, напал на девушку возле парка. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку

"Рядом с парком мужчина увидел несовершеннолетнюю. Схватил ее за руку, заставил сесть на гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Там нападавший бил девушку, пока она не упала. Затем изнасиловал ее", - сказано в документе.

На следующий день мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Нападавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

В Александрии Кировоградской области неизвестный изнасиловал 13-летнюю девушку. Напал на нее в середине дня в парке "Шахтер", когда та возвращалась домой. Подошел сзади, закрыл ребенку рот рукой и оттащил в чащу. Угрожал девушке избиением и заставил молчать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина на телеге похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 39492
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 24417
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 20980
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20251
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 18909
Происшествия
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки Просмотров: 144
Группа подростков с угрозами "нависла" над школьницей
Группа подростков с угрозами "нависла" над школьницей Просмотров: 144
Одичавшие свиньи атакуют деревню - люди боятся животных. Видео
Одичавшие свиньи атакуют деревню - люди боятся животных. Видео Просмотров: 171
Под Киевом грабители с молотком напали на дом фермера
Под Киевом грабители с молотком напали на дом фермера Просмотров: 711
17-летней девушке выстрелом размозжило лицо
17-летней девушке выстрелом размозжило лицо Просмотров: 2061
Больше всего комментируют
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 1472
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua