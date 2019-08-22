Мужчина на телеге похитил и изнасиловал несовершеннолетнюю

На Кировоградщине мужчина похитил, избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Фото - Ровно вечернее

В селе Дмитровка Знаменского района на Кировоградщине мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Насильник ехал на телеге, напал на девушку возле парка. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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"Рядом с парком мужчина увидел несовершеннолетнюю. Схватил ее за руку, заставил сесть на гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Там нападавший бил девушку, пока она не упала. Затем изнасиловал ее", - сказано в документе.

На следующий день мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Нападавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

В Александрии Кировоградской области неизвестный изнасиловал 13-летнюю девушку. Напал на нее в середине дня в парке "Шахтер", когда та возвращалась домой. Подошел сзади, закрыл ребенку рот рукой и оттащил в чащу. Угрожал девушке избиением и заставил молчать.