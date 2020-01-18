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суббота, 18 января 2020 20:46

Мужчина на похоронах зарезал свою сестру и дядю

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Мужчина на похоронах зарезал свою сестру и дядю
Мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Фото: dyvys.info

В Кривом Роге мужчина на похоронах зарезал 77-летнего родственника и 46-летнюю сестру.

Убийство произошло в субботу, 18 января, пострадавшие скончались на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В ходе конфликта 44-летний житель Кривого Рога нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, преступник находится на учете в психоневрологическом диспансере, а убийство двух лиц, которые оказались ему дядей и сестрой, он якобы совершил в результате помутнения рассудка. Также сообщается, что в этот день во дворе, где проживает мужчина, хоронили его родственника.

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Когда полицейские приехали на место, злоумышленник бросался с ножом и на них. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В селе Лазещина Раховского района Закарпатья в собственном доме нашли убитыми 42-летнего мужчину и его 49-летнюю сожительницу. Тела обнаружил их знакомый.

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Дата
18
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