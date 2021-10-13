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среда, 13 октября 2021 15:49

Мужчина на остановке устроил резню

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В Одессе 33-летний мужчина на остановке общественного транспорта выяснял отношения с бывшей сожительницей.

Конфликт закончился резней. 29-летняя женщина и ее 21-летний коллега - в больнице, сообщили 13 октября в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе 33-летний выходец из Южной Азии устроил резню на остановке общественного транспорта. Так выяснял отношения с бывшей сожительницей
В Одессе 33-летний выходец из Южной Азии устроил резню на остановке общественного транспорта. Так выяснял отношения с бывшей сожительницей

"Событие произошло на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской. Дождавшись, когда женщина выйдет с работы, мужчина требовал от нее восстановить отношения. Услышав отказ, схватил за одежду и толкал. За нее вступился коллега, который был свидетелем конфликта. В ходе столкновения злоумышленник бросился на обоих с ножом", - рассказали полицейские.

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Пострадавших госпитализировали. Мужчина с порезом шеи и проникающими ранениями груди и брюшной полости. А женщина - с порезами шеи и рук.

Автор: od.npu.gov.ua
  Подозреваемого задержали. Его бывшая и ее коллега - в больнице
Подозреваемого задержали. Его бывшая и ее коллега - в больнице

Правонарушителя, выходца из Южной Азии, который с места происшествия скрылся, задержали через несколько дней. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Воздвиженка Гуляйпольского района Запорожской возле остановки общественного транспорта зарезали 33-летнего жителя Днепропетровской области.

Еще трое мужчин получили ранения. Это 32-летний местный житель и двое жителей Днепра 32 и 45 лет.

Подозреваемого в убийстве и ранении задержали.

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Дата
13
октября

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