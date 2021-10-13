Мужчина на остановке устроил резню

В Одессе 33-летний мужчина на остановке общественного транспорта выяснял отношения с бывшей сожительницей.
Конфликт закончился резней. 29-летняя женщина и ее 21-летний коллега - в больнице, сообщили 13 октября в отделе коммуникации областной полиции.
"Событие произошло на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской. Дождавшись, когда женщина выйдет с работы, мужчина требовал от нее восстановить отношения. Услышав отказ, схватил за одежду и толкал. За нее вступился коллега, который был свидетелем конфликта. В ходе столкновения злоумышленник бросился на обоих с ножом", - рассказали полицейские.
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Пострадавших госпитализировали. Мужчина с порезом шеи и проникающими ранениями груди и брюшной полости. А женщина - с порезами шеи и рук.
Правонарушителя, выходца из Южной Азии, который с места происшествия скрылся, задержали через несколько дней. Следователи открыли уголовное производство.
В селе Воздвиженка Гуляйпольского района Запорожской возле остановки общественного транспорта зарезали 33-летнего жителя Днепропетровской области.
Еще трое мужчин получили ранения. Это 32-летний местный житель и двое жителей Днепра 32 и 45 лет.
Подозреваемого в убийстве и ранении задержали.
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