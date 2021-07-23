Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti

Владельцам электротранспорта советуют быть максимально внимательными. Фото: pikabu.ru

В Киеве мужчина на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть. Моноколесо отлетело в автомобиль Infiniti и повредило его. Происшествие случилось на улице Большая Васильковская.

"Хотя на видео выглядит так, что с мужчиной, ехавший на электротранспорте, все хорошо, но когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что травмы есть и пришлось вызвать медицинскую помощь", - написал в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"При отсутствии надлежащего правового регулирования использования легкого электротранспорта, его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Сейчас продолжается работа по урегулированию нормативно-правовых аспектов по использованию на улично-дорожной сети новых средств передвижения", - отметил Билошицкий.

Он советует владельцам электротранспорта быть максимально внимательными и осторожными, и заботиться о своей безопасности.

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В Киеве семь операторов проката электросамокатов снизили предельную скорость до 20 км/ч. Кроме снижения предельной скорости, четыре оператора полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.