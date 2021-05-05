Мужчина на Мемориале Славы вытер грязные руки о флаг

В Винницкой области ранее судимый вытер грязные руки о флаг Украины. Фото: Facebook/Инна Суверток

В поселке Тывров Винницкой области на территории Мемориала Славы неизвестные испачкали флаг Украины, вытерев об него руки.

Информацию об этом распространили в соцсети. И полиция нашла подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия", - сказано в сообщении.

Злоумышленнику грозит штраф, до шести месяцев ареста или до трех лет тюрьмы.

В Днепре сотрудники Службы судебной охраны задержали мужчину, который в День защитника Украины поиздевался над государственным флагом. В полиции открыли уголовное производство.