Мужчина изнасиловал женщину на глазах у знакомого в инвалидной коляске

В Одессе 24-летний мужчина изнасиловал сиделку товарища, который передвигается на инвалидной коляске.
Все происходило в его доме и на глазах. Но помочь женщине он не мог, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"События разворачивались в доме соседа потерпевшей. Мужчина передвигается на инвалидной коляске. И женщина в течение нескольких лет его опекала. В этот день, зайдя проведать знакомого, потерпевшая застала у него приятеля. Неожиданно тот набросился на женщину, схватил ее за горло и изнасиловал. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, однако помешать злоумышленнику не смог", - рассказали полицейские.
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Освободившись, женщина выбежала на улицу. Ее крики о помощи услышали прохожие. Сразу же вызвали полицейских. А те задержали подозреваемого в сквере неподалеку. Свой поступок он объяснил действием водки.
До избрания меры пресечения злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до пяти лет заключения.
В Одессе задержали 29-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в изнасиловании и ограблении 21-летней женщины.
Заметив женщину, возвращавшуюся после работы домой, злоумышленник затащил ее в парк, где надругался. Затем отобрал мобильный телефон и более трех тысяч гривен.
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