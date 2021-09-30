Мужчина изнасиловал женщину на глазах у знакомого в инвалидной коляске

В Одессе 24-летний мужчина изнасиловал сиделку товарища с инвалидностью. Фото: npu.gov.ua

В Одессе 24-летний мужчина изнасиловал сиделку товарища, который передвигается на инвалидной коляске.

Все происходило в его доме и на глазах. Но помочь женщине он не мог, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"События разворачивались в доме соседа потерпевшей. Мужчина передвигается на инвалидной коляске. И женщина в течение нескольких лет его опекала. В этот день, зайдя проведать знакомого, потерпевшая застала у него приятеля. Неожиданно тот набросился на женщину, схватил ее за горло и изнасиловал. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, однако помешать злоумышленнику не смог", - рассказали полицейские.

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Освободившись, женщина выбежала на улицу. Ее крики о помощи услышали прохожие. Сразу же вызвали полицейских. А те задержали подозреваемого в сквере неподалеку. Свой поступок он объяснил действием водки.

До избрания меры пресечения злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до пяти лет заключения.

В Одессе задержали 29-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в изнасиловании и ограблении 21-летней женщины. Заметив женщину, возвращавшуюся после работы домой, злоумышленник затащил ее в парк, где надругался. Затем отобрал мобильный телефон и более трех тысяч гривен.