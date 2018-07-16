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В Днепре 15 июля мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку. После долгих поисков около 3:00 подозреваемого задержали возле железнодорожного вокзала.

"Девочка рассказала, что познакомилась с этим человеком около 23:00 на остановке общественного транспорта. Он сказал, что уже долго ждет такси, и предложил провести ее домой. Девочка согласилась и пошла с незнакомцем. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девочку и забрал у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После этого преступник скрылся", - рассказал командир батальона патрульной полиции Николай Гурцкой, передает "Информатор".

Оставшись без телефона, испуганная девушка искала случайных прохожих, чтобы позвонить в полицию. На помощь к ней направили патрульный экипаж.

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Правоохранители осматривали улицы, дворы, опрашивали всех возможных очевидцев. Приметы разыскиваемого мужчины полицейские передали и таксистам. Подозреваемый действительно сел в такси и направился в сторону железнодорожного вокзала. Таксист передал информацию правоохранителям и те немедленно прибыли на место.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Луганска, который собирался покинуть Днепр ночью. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, а подозреваемого доставили в Амур-Нижнеднепровское отделении полиции.

В парке им. Богдана Хмельницкого возле кафе "Радуга" в Металлургическом районе Кривого Рога нашли труп 17-летней девушки без нижнего белья. На теле обнаружили следы изнасилования. По предварительным выводам экспертов, девушку задушили.