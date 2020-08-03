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понедельник, 03 августа 2020 16:12

Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе

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Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
В Сумах 31-летний житель Полтавской области изнасиловал 9-летнюю девочку. Фото: kitsman.city

В Сумах 31-летний житель Полтавской области изнасиловал 9-летнюю девочку в арендованной почасово квартире.

С ребенком насильник познакомился в социальной сети. Позже предложил встретиться, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"31-летний мужчина "вышел" на свою будущую жертву через интернет. Сначала злоумышленник некоторое время общался с девочкой в ​​соцсети, собирая информацию о ней самой и о ее окружении. Предложил личную встречу. Прибыв в Сумы, арендовал почасово жилье. А потом поехал за ребенком, живущим в селе недалеко от областного центра. Забрав девочку и изнасиловав ее на съемной квартире, он угостил ее в местном кафе вкусностями и отвез домой", - говорится в сообщении.

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Подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка проходила уже под контролем правоохранителей.

2 августа полицейские задержали подозреваемого. Следователи открыли уголовное производство. За содеянное мужчину могут посадить на 15 лет.

В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это случилось дома у жертвы.

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Дата
03
августа

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