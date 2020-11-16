Мужчина избил продавца-иностранца, потому что не понравились цены на одежду

В Киеве на территории рынка на улице Светлицкого в Подольском районе между продавцем- иностранцем и покупателем произошла драка Фото: glavcom.ua

В Киеве на территории рынка на ул. Светлицкого в Подольском районе между продавцом-иностранцем и покупателем произошла драка.

Покупатель пришел на рынок пьян и начал ссориться с продавцом из-за цен на одежду, которой он торговал, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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"Недовольный покупатель несколько раз ударил оппонента в лицо, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавшего с травмой головы и переломом нижней челюсти врачи госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Хулиганом оказался 35-летний уроженец Харькова. Ему сообщили о подозрении за умышленное нанесение средней тяжести телесное повреждение. За содеянное ему грозят исправительные работы на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 3 лет.

В Одессе на рынке "Седьмой километр" произошел конфликт между сотрудниками СБУ и представителями турецкой общины. Спецназовцы изымали товар у одного из продавцов. Действовали в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.