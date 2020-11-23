Мужчина избил отца и с кулаками бросался на медиков "скорой"

В Харькове на медиков скорой напал сын пожилого мужчины к которому они приехали на вызов Фото: lviv.24tv.ua

В Харькове на медиков "скорой" напал сын пожилого мужчины, к которому они приехали на вызов.

Медикам поступил вызов о том, что 60-летнего мужчину избил его сын. Бригада прибыла на вызов, сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Вчера, в 22:04 в службу "103 " поступил вызов, что в экстренной медицинской помощи нуждался 60-летний мужчина после того, как его избил сын. На вызов прибыла бригада. Во время оказания помощи пострадавшему, в комнату ворвался агрессивно настроенный сын и пытался продолжить бить отца, угрожал и бросался и на медицинских работников ", - говориться в сообщении.

Бригада скорой помощи воспользовалась тревожной кнопкой, и за считанные минуты прибыл наряд полиции. Пострадавшего мужчину забрали в больницу.

В Харькове мужчина, вооружившись 2 ножами, напал на работников "скорой". Инцидент произошел в микрорайоне Восточный на ул. Электровозная. Холодное оружие у нападавшего отобрал прохожий. Чуть позже приехала полиция и задержала неадекватного мужчину.