Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)

В Запорожье мужчина в магазине жестоко избил бывшую и ее коллегу. Фото: скриншот с видео

В Запорожье мужчина избил бывшую в магазине, где та работает. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками.

Все произошло 27 июня на рынке Анголенко. Видео побоища показала волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова. По ее словам, к ней обратилась знакомая пострадавшей женщины и рассказала, что произошло.

"Девушку забрала "скорая", еще пострадала сотрудница, которая пыталась хоть как-то успокоить это чудовище. Приехал патруль и охрана, его забрали. Есть видео с камер наблюдения, написано заявление, а его через час уже отпустили, сказали -"ну никого же не убили" , - рассказала женщина.

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Мужчина не впервые напал на бывшую. Имела сломанную руку и многочисленные побои. Но предыдущие три заявления в полицию не помогали, ведь видео с нападением не было.

Теперь кадрах видно, как мужчина пытается за руку вытащить женщину на улицу, а когда она начала сопротивляться, бил ее кулаками в голову. Другую, которая сделала ему замечание, он сначала толкнул так, что она залетела на середину зала, а затем тоже побил кулаками.

Осторожно! На видео содержаться сцены жестокости и насилия!

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