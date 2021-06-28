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понедельник, 28 июня 2021 13:54

Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)

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Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
В Запорожье мужчина в магазине жестоко избил бывшую и ее коллегу. Фото: скриншот с видео

В Запорожье мужчина избил бывшую в магазине, где та работает. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками.

Все произошло 27 июня на рынке Анголенко. Видео побоища показала волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова. По ее словам, к ней обратилась знакомая пострадавшей женщины и рассказала, что произошло.

"Девушку забрала "скорая", еще пострадала сотрудница, которая пыталась хоть как-то успокоить это чудовище. Приехал патруль и охрана, его забрали. Есть видео с камер наблюдения, написано заявление, а его через час уже отпустили, сказали -"ну никого же не убили" , - рассказала женщина.

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Мужчина не впервые напал на бывшую. Имела сломанную руку и многочисленные побои. Но предыдущие три заявления в полицию не помогали, ведь видео с нападением не было.

Теперь кадрах видно, как мужчина пытается за руку вытащить женщину на улицу, а когда она начала сопротивляться, бил ее кулаками в голову. Другую, которая сделала ему замечание, он сначала толкнул так, что она залетела на середину зала, а затем тоже побил кулаками.

Осторожно! На видео содержаться сцены жестокости и насилия!

В Пулинской поселковой общине на Житомирщине мужчина палкой избил женщину. Между бывшими супругами произошла ссора. Впоследствии конфликт перерос в физическую расправу. Женщина получила травмы внутренних органов. Через несколько дней после инцидента у нее ухудшилось самочувствие. Госпитализировали в больницу. Там потерпевшей сделали операцию. Обидчику грозит до восьми лет тюрьмы.

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