Мужчина из ружья расстрелял полицейский автомобиль

В селе Великомихайловка Одесской области мужчина расстрелял авто полиции из ружья. Место преступления покинул верхом на лошади.Особистисть нападающего установили - им оказался Чумаченко Павел Васильевич 1977 года рождения. Полиция просит помочь в поиске преступника, который может быть вооружен охотничьим ружьем и нести угрозу для окружающих. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Чумаченко Павел Васильевич

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По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов видкриилы уголовное производство.

Разыскиваемый Павел Чумаченко неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. За год его жена 4 раза вызвала полицию, обвиняя мужа в пьяном дебоше. Также у него есть 16-летняя любовница с 11-месячным ребенком.

В Барышевке на Киевщине произошла стрельба. Жертвой преступления стал заместитель начальника местного отделения полиции. У самого места происшествия, расположенного в сотне метров от городского отделения полиции, полицейские останавливали и обыскивали все проезжающие машины.