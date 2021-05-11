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вторник, 11 мая 2021 18:30

Мужчина исчез во время утренней прогулки
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На Николаевщине разыскивают 55-летнего Олега Полякова. 9 мая он не вернулся с утренней прогулки
Фото: mk.npu.gov.ua
На Николаевщине разыскивают 55-летнего Олега Полякова. 9 мая он не вернулся с утренней прогулки
На Николаевщине разыскивают 55-летнего Олега Полякова. 9 мая он не вернулся с утренней прогулки
На Николаевщине разыскивают 55-летнего Олега Полякова. 9 мая он не вернулся с утренней прогулки
На Николаевщине разыскивают 55-летнего Олега Полякова. 9 мая он не вернулся с утренней прогулки

На Николаевщине третий день разыскивают 55-летнего Олега Полякова.

Последний раз мужчину видели 9 мая в 05:00, когда он шел из дома по ул. Соборной в Николаеве на утреннюю прогулку, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Мужчину ищут оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и военнослужащие Национальной гвардии. Прочесывают лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.

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Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, морщины на лице. На правой руке татуировка от локтя до кисти.

Был одет в темно-синюю куртку "Carintia", серые джинсы, серые кроссовки с буквой "S".

Всех, кто располагает информацией об Олеге Полякове, просят сообщить по телефонам: (0512) 53-12-71 или 102.

В Херсоне попрощались с 22-летним Дмитрием Капустиным. Исчез 20 ноября в прошлом году - пошел гулять с друзьями и нe вeрнувcя домой. Его разыскивали полиция, родные, знакомые и волонтeры. Тело Дмитрия обнаружили 3 мая во время патрулирования акватории р. Днепр работники водной полиции.

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Дата
11
мая

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