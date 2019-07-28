Мужчина исчез по дороге с работы

На Львовщине полиция и родные ищут 32-летнего Богдана Словака.
Мужчина вышел из работы в с. Блищиводы Жовковского района и не вернулся, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.
На вид: рост 172 см, волосы русые, худощавого телосложения.
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Был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны, резиновые тапочки черного цвета. При себе имел два мобильных телефона, черную сумочку с личными документами, наличные и банковские карточки.
Кому известно место пребывания, просят сообщать по телефону 0983910011 - дежурная часть Жовковского отделение полиции.
В Машивском районе Полтавской области бесследно исчез 33-летний полтавчанин Алексей Таран. В полицию с заявлением обратился знакомый пропавшего мужчины. Они вдвоем поехали рыбачить в село Базилевщина Машевского района. Около 1 часа ночи Алексей Таран ушел в неизвестном направлении. С тех пор связь с ним отсутствует.
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