Мужчина исчез по дороге с работы

На Львовщине разыскивают 32-летнего Богдана Словака. Исчез по дороге с работы. Фото - npu.gov.ua

На Львовщине полиция и родные ищут 32-летнего Богдана Словака.

Мужчина вышел из работы в с. Блищиводы Жовковского района и не вернулся, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.

На вид: рост 172 см, волосы русые, худощавого телосложения.

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Был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны, резиновые тапочки черного цвета. При себе имел два мобильных телефона, черную сумочку с личными документами, наличные и банковские карточки.

Кому известно место пребывания, просят сообщать по телефону 0983910011 - дежурная часть Жовковского отделение полиции.

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