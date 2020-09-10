Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством и подорвал гранату

9 сентября в селе Победа Новоайдарского района Луганской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Проведенными неотложными следственно-оперативными действиями было установлено, что в хозяйственной постройке взорвалась граната РГН.
В результате взрыва 65-летний хозяин получил осколочные ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу. Хозяйственная постройка сгорела дотла", — говорится в сообщении.
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Полицейские выяснили, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Поэтому и взорвал гранату. На месте взрыва полицейские нашли вещественные доказательства и еще одну гранату.
В полиции открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Выясняются причины, которые толкнули мужчину на самоубийство и откуда у него граната.
В Днепре 71-летний мужчина подорвался на гранате. Он сел в "Жигули", припаркованные возле одного из рынков. Вскоре раздался взрыв.
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