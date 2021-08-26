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четверг, 26 августа 2021 20:20

Мужчина хотел поджечь двери Верховного кассационного суда
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Мужчина, который пытался поджечь офис омбудсмена, хотел сжечь двери Верховного кассационного суда
Фото: "Українська правда"
Нарушителя задержали сотрудники Управления государственной охраны
Убежать пытался на моноколесе

Мужчина, который пытался поджечь офис омбудсмена, хотел сжечь двери Верховного кассационного суда.

Событие произошло на ул. Пилипа Орлика, сообщила прокуратура Киева в Facebook.

Нарушителя задержали сотрудники Управления государственной охраны.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в двери суда он тоже бросил бутылку с зажигательной смесью. Убежать пытался на моноколесе.

Пострадавших нет. Задержанным оказался 51-летний мужчина. Его доставили в Печерское управление полиции в Киеве для проведения следственных действий.

Мотивы и обстоятельства правонарушений выясняются.

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"Українська правда" сообщает, что поджигатель требовал пустить к нему журналистов. Говорил, что государственные учреждения не слышат его проблемы.

"У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось - это то, что сделали в 2014 году - поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил", - говорил он.

В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в здание офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Инцидент произошел 26 июля. Мужчина бросил бутылку с зажигательной веществом в двери госучреждения. После этого его задержали правоохранители, утверждают очевидцы.

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Дата
26
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