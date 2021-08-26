Мужчина хотел поджечь двери Верховного кассационного суда

Фото: "Українська правда"

Мужчина, который пытался поджечь офис омбудсмена, хотел сжечь двери Верховного кассационного суда.

Событие произошло на ул. Пилипа Орлика, сообщила прокуратура Киева в Facebook.

Нарушителя задержали сотрудники Управления государственной охраны.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в двери суда он тоже бросил бутылку с зажигательной смесью. Убежать пытался на моноколесе.

Пострадавших нет. Задержанным оказался 51-летний мужчина. Его доставили в Печерское управление полиции в Киеве для проведения следственных действий.

Мотивы и обстоятельства правонарушений выясняются.

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"Українська правда" сообщает, что поджигатель требовал пустить к нему журналистов. Говорил, что государственные учреждения не слышат его проблемы.

"У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось - это то, что сделали в 2014 году - поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил", - говорил он.

В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в здание офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Инцидент произошел 26 июля. Мужчина бросил бутылку с зажигательной веществом в двери госучреждения. После этого его задержали правоохранители, утверждают очевидцы.