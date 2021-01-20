Мужчина гулял по улице с человеческой головой и внутренностями: показали видео с места преступления

Фото: od.npu.gov.ua

Мужчину, который ходит по улице с человеческой ​​головой в руках, заметил прохожий.

Когда полицейские приехали на место, злоумышленник заходил в подъезд дома на ул. Небесной сотни. В квартире подозреваемого обнаружили тела 2 мужчин, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи открыли уголовное производство. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

20 января в Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Предварительно, он убил 2 человек. Одна из жертв - его отец. Данные другой устанавливают.