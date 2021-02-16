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вторник, 16 февраля 2021 18:07

Мужчина греется в квартире костром

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Мужчина греется в квартире костром
Во Львове 40-летний житель многоквартирного дома палит костер на полу своей квартиры. Так греется, поскольку газ ему отключили. Фото: 7snov.com.ua

Во Львове 40-летний житель многоквартирного дома палит костер на полу своей квартиры.

Ему давно отрезали газ, свет и воду. Он пьянствует и буянит, на замечания соседей реагирует агрессивно. Полиция уже не раз успокаивала мужчину, но все напрасно, сообщает ТСН.

Соседи в постоянном страхе. Говорят: перекрытия в доме деревянное - боятся сгореть.

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Жители писали обращения на горячую линию города и в полицию. Но владелец квартиры обычно в квартиру никого не пускает, мол, частная собственность.

Полицейские составляют на мужчину административные протоколы. Иного воздействия на него не имеют, потому что в его действиях нет криминала.

54-летний мужчина из райцентра Тростянец в Винницкой области живет без газа, воды и электричества. Его жилье расположено в 16-квартирном доме в центре города. Газ, воду и канализацию в квартиру не провел, потому что не было денег. Электричество отключили 5 лет назад. Надо было заменить старый счетчик.

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