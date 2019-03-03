В Одессе мужчина двумя выстрелами в голову убил женщину и ее внука.
Подозреваемого задержали через несколько часов, сообщил начальник ГУНП Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.
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"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал ее жизнь и жизнь ее внука. Следственные действия продолжаются", - написал Головин.
Правоохранители проводят расследование.
В электричке на железнодорожной станции Игрень в Днепре был обнаружен труп мужчины.
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