В Одессе мужчина двумя выстрелами в голову убил женщину и ее внука.

Подозреваемого задержали через несколько часов, сообщил начальник ГУНП Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

Автор: ГУНП в Одесской области. В Одессе мужчина двумя выстрелами в голову убил женщину и ее внука.

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"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал ее жизнь и жизнь ее внука. Следственные действия продолжаются", - написал Головин.

Правоохранители проводят расследование.

В электричке на железнодорожной станции Игрень в Днепре был обнаружен труп мужчины.