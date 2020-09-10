Мужчина дважды ударил ножом пасынка, который вступился за мать

Мужчина порезал сына своей сожительницы. Фото: Нацполиция

В городе Березное Ровенской области 46-летний мужчина порезал 15-летнего сына своей сожительницы.

После чего попытался совершить суицид, сообщается на сайте областной полиции.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

Установлено, что 36-летняя местная жительница и ее сожитель праздновали 15-летие сына женщины в доме знакомых.

Вернувшись домой около часа ночи между гражданскими супругами возник конфликт: мужчина приревновал сожительницу к присутствующему на застолье знакомому.

"Хозяйке надоели подобные сцены, и она указала благоверному на дверь. Тот собрал вещи и, схватив кухонный нож, направился в комнату к женщине", - сообщила пресс служба полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бьет и кричит: мать издевается над дочерью-инвалидом

Мужчине помешал сын, который вступился за мать. Он получил два удара ножом. После этого нападавший вонзил нож себе между шеей и грудной клеткой.

Нападавшего прооперировали. Он находится в реанимации Березнивской центральной районной больницы.

У подростка изрезаны висок и шея.

В Боярке 38-летний мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками и употребляет наркотики, во время очередной ссоры с 73-летней матерью набросился на нее с ножом. Затем он пытался скрыть следы преступления.