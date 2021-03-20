Мужчина до смерти забил сожительницу кочергой

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 621
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 486
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1044
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 729
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 963
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2898
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1521
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Фото
Все фото
4
4
5
5
7
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
17-летний парень зарубил почтальона: видео
17-летний парень зарубил почтальона: видео
СБУ обнаружила банду, которая подделывала документы
СБУ обнаружила банду, которая подделывала документы
Легковушка влетела под грузовик и загорелась: кадры смертельного ДТП
Легковушка влетела под грузовик и загорелась: кадры смертельного ДТП
В Киеве огонь уничтожал студенческое общежитие: показали фото
В Киеве огонь уничтожал студенческое общежитие: показали фото
Видео
Все видео
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
В больнице скончался 9-летний мальчик: родители обвиняют медиков
В больнице скончался 9-летний мальчик: родители обвиняют медиков
Стерненко оставили под стражей
Стерненко оставили под стражей
Мужчина преследовал пьяного водителя маршрутки, пока его не схватили полицейские
Мужчина преследовал пьяного водителя маршрутки, пока его не схватили полицейские
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 621
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 396
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 675
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1044
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 387
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 20:53

Мужчина до смерти забил сожительницу кочергой

  Комментировать
Мужчина до смерти забил сожительницу кочергой
Мужчину задержали во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львовской области мужчина жестоко избил свою 33-летнюю сожительницу кочергой.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его во Львове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег

Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

На Киевщине мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой. Когда от полученных травм женщина скончалась, злоумышленник сбросил ее тело в канализацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина до смерти забил сожительницу кочергой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе

Почему римский император воскресенье сделал выходным

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

Создали новое формирование для охраны границ

Джон Леннон женился на Йоко Оно

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

В Европу пришла бубонная чума

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 18342
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 17100
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 8650
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава Просмотров: 8145
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 7389
Происшествия
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента Просмотров: 27
Требовала найти работу: мужчина зарубил собственную мать
Требовала найти работу: мужчина зарубил собственную мать Просмотров: 342
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
 Просмотров: 378
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
4
 Просмотров: 333
Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе
Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
7
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
3
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (онлайн)
2
Создали новое формирование для охраны границ
2
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем
Голосов: 213
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть