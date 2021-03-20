Мужчина до смерти забил сожительницу кочергой

Мужчину задержали во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львовской области мужчина жестоко избил свою 33-летнюю сожительницу кочергой.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его во Львове.

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Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

На Киевщине мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой. Когда от полученных травм женщина скончалась, злоумышленник сбросил ее тело в канализацию.