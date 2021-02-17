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среда, 17 февраля 2021 21:01

Мужчина до смерти забил родную мать

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Мужчина до смерти забил родную мать
Злоумышленник скрывался на чердаке. Фото: Нацполиция

На Киевщине задержали мужчину, который до смерти избил свою мать.

Так, между 30-летним сыном и 52-летней матерью произошла ссора, во время которой человек начал ее избивать. Об этом повидомилляе ГУ Нацполиции в области.

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Врачи диагностировали у женщины многочисленные травмы и ушибы. Пострадавшей предложили госпитализацию, от которой она категорически отказалась.

Через несколько часов соседи снова позвонили в полицию и сообщили, что женщина умерла.

Правоохранители также нашли злоумышленника. Он скрывался на чердаке одного из домов села. Его задержали.

В селе Радушне, возле Кривого Рога Днепропетровской области, отец жестоко избил свою дочь. Ребенка с многочисленными травмами забрали в больницу.

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