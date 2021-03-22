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понедельник, 22 марта 2021 11:38

Мужчина 4 года жил с мумией матери

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Мужчина 4 года жил с мумией матери
В Кривом Роге сын несколько лет прятал тело матери в квартире. Фото: one.kr.ua

В Кривом Роге в одной из квартир в пятиэтажке на переул. Бульварном нашли мумию 88-летней женщины.

Она умерла в 2017-м. Все время сын держал тело матери в квартире. Об этом сообщила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

"В одной из квартир на территории Саксаганского района было обнаружено тело женщины 1933 года рождения. Труп направлен на проведение СМЕ с целью установления давности и причин смерти. Правоохранители выясняют обстоятельства", - говорит Лесонен, передает ТСН.

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Сына женщины допросили. По результатам экспертизы будут квалифицированы действия мужчины.

Мужчине около 50 лет. Соседи говорят, что он имеет психические проблемы. Он "ухаживал" за телом покойной, мыл и обрабатывал какими-то веществами, чтобы соседи не почувствовали трупный запах, сообщает "Первый Городской".

Мумифицированное тело женщины обнаружили правоохранители, к которым обратились соседи. Они сообщили, что пенсионерку не видели несколько лет. Родственника в квартире в то время не было. По словам соседей, женщину в последний раз видели 6 лет назад, она не выходила из квартиры, а раньше общалась с соседями через балкон квартиры на 1 этаже, где жила.

В Запорожье на ул. Казака Бабуры жители многоквартирного дома пожаловались полицейским на трупный запах из квартиры соседа. Полицейские обнаружили там тела двух людей, принадлежащих матери и брату мужчины. Одно тело пролежало более 8 месяцев, другое - около 3.

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