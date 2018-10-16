Мужчина 3 дня висел на ручке от сумки

В Днепре местные жители обнаружили повешенного на ручке от сумки 39-летнего мужчину. Фото - Закарпатье онлайн

16 октября в Днепре в одном из дворов на ул. Баррикадной местные жители обнаружили повешенного 39-летнего мужчину.

Покончил с собой, повесившись на ветке дерева на лямке сумки. Мужчина свел счеты с жизнью не ранее, чем 3 дня назад, по словам судмедэкспертов, пишет dnepr.news.

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При себе имел были личные вещи и документы, предсмертную записку не оставил.

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

На Сумщине в лесу возле базы отдыха нашли повешенной 29-летнюю женщину. Находилась в розыске как без вести пропавшая. В петле висела больше месяца.