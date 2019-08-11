Мусоровоз задавил мужчину

Водитель мусоровоза не увидел мужчину и наехал на него. Фото: Информатор

В Киеве на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину.

Это произошло во дворе неподалеку ЗАГСа, сообщает "Информатор".

Мужчина сидел на бордюре. В этот момент мусоровоз MAN заезжал во двор, сдавая задним ходом.

Водитель не увидел человека и наехал на него. После чего услышал крик и остановился. Когда вышел, то увидел тело под колесами.

На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики лишь зафиксировали время смерти.

На вид погибшему около 35 лет.

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В Житомирской области полицейский устроил ужасную смертельную аварию. Он не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом. В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, водителя "Пежо" и 53-летнюю пассажирку ВАЗ госпитализировали, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа.