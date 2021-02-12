Мусоровоз раздавил женщину, которая поскользнулась на снегу

В Чернигове под колесами мусоровоза погибла 52-летняя женщина. Фото: cn.npu.gov.ua

В Чернигове под колесами мусоровоза погибла 52-летняя женщина.

Трагедия произошла утром 12 февраля на ул. Шевчука, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля ЗИЛ при попытке выезда из заснеженной колии наехал на пешехода. По предварительной информации, женщина поскользнулась и упала под колеса автомобиля, когда он тронулся с места", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство, по которому виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

В Днепровском районе столицы мусоровоз раздавил мужчину. Водитель МАЗ выполнял ежедневный сбор мусора. Двигаясь по ул. Березняковская, сбил человека. Водитель утверждает, что ехал на зеленый свет светофора и не видел перед машиной пешехода.