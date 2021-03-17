 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 234
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1305
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3681
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 711
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3735
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2727
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1215
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
4
9
5
3
Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста
Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста
17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Неизвестные ночью взорвали отделение банка
Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы
Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше &quot;автошоу&quot;
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"
Видео
Все видео
В Верховной Раде произошло ЧП
В Верховной Раде произошло ЧП
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Опасный обгон на трассе закончился масштабной аварией: видео
Опасный обгон на трассе закончился масштабной аварией: видео
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 414
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 909
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2817
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 288
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 15:56

Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста
4

  Комментировать

В Дрогобыче Львовской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста 63-летнего Юрия Новосада.

Им оказался 60-летний ранее судимый уроженец Дрогобыча, который долгое время проживал за границей и имел иностранное гражданство. С Юрием приехал поквитаться за смерть своего брата. Об этом рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

В Дрогобыче Львовской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста 63-летнего Юрия Новосада
Фото: lv.npu.gov.ua
В Дрогобыче Львовской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста 63-летнего Юрия Новосада
В Дрогобыче Львовской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста 63-летнего Юрия Новосада
Юрий Новосад из Дрогобыча 8 марта поехал таксовать и пропал без вести. Его нашли убитым в собственном авто на кладбище

"Установлено, что злоумышленник специально приехал в Дрогобыч ради мести. Несколько дней следил за будущей жертвой. Преступление продумал до мелочей. Убийца, зная распорядок дня потерпевшего таксиста, нанял его для поездки на кладбище. Там зарезал. После совершенного - пошел к могилам своих родственников", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным

Мужчину задержали ночью при попытке бежать. Он в содеянном признается.

"Винит убитого им мужчину в давней смерти своего брата. Реальные мотивы установят следователи", - добавили в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

10 марта в Дрогобыче Львовской области нашли убитым 63-летнего Юрия Новосада. Мужчина работал таксистом. Исчез за 2 дня до того. Тело обнаружили в его автомобиле Peugeot Expert, который был припаркован на центральном городском кладбище.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - как убили патриота Владимира Рыбака

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 11818
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9567
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 8379
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 7551
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
3
 Просмотров: 7389
Происшествия
Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать"
Водитель совершил преступление и разлегся "отдыхать" Просмотров: 90
Преступник пытался изнасиловать женщину и избил ее отца
Преступник пытался изнасиловать женщину и избил ее отца Просмотров: 189
Умер 3-летний мальчик, которого в прошлом году спасли от коронавируса
Умер 3-летний мальчик, которого в прошлом году спасли от коронавируса
 Просмотров: 1152
17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
17-летние девушки погибли в легковушке, которая влетела в грузовик
4
 Просмотров: 693
Мошенник 3 года скрывался от тюрьмы в диване
Мошенник 3 года скрывался от тюрьмы в диване Просмотров: 810
Больше всего комментируют
9
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
1
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом
1
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Голосов: 103
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть