Мстил за смерть брата: задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Дрогобыче Львовской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста 63-летнего Юрия Новосада.

Им оказался 60-летний ранее судимый уроженец Дрогобыча, который долгое время проживал за границей и имел иностранное гражданство. С Юрием приехал поквитаться за смерть своего брата. Об этом рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Фото: lv.npu.gov.ua

"Установлено, что злоумышленник специально приехал в Дрогобыч ради мести. Несколько дней следил за будущей жертвой. Преступление продумал до мелочей. Убийца, зная распорядок дня потерпевшего таксиста, нанял его для поездки на кладбище. Там зарезал. После совершенного - пошел к могилам своих родственников", - рассказали в полиции.

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Мужчину задержали ночью при попытке бежать. Он в содеянном признается.

"Винит убитого им мужчину в давней смерти своего брата. Реальные мотивы установят следователи", - добавили в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

10 марта в Дрогобыче Львовской области нашли убитым 63-летнего Юрия Новосада. Мужчина работал таксистом. Исчез за 2 дня до того. Тело обнаружили в его автомобиле Peugeot Expert, который был припаркован на центральном городском кладбище.