Мстил за развод: мужчина заказал сожителя бывшей жены

В Славянске правоохранители предотвратили заказное убийство 42-летнего мужчины. Фото: ssu.gov.ua

В Славянске Донецкой области 34-летний мужчина решил отомстить бывшей жене и "заказал" ее нынешнего сожителя. Жизнь соперника оценил в $5 тыс. Свою жертву киллер должен был зарезать.

Правоохранители инсценировали смерть потерпевшего и задержали заказчика при передаче денег, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"В начале августа правоохранители установили, что в Славянске планируется заказное убийство. 34-летний заказчик передал задаток в 14 тысяч гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По плану киллер должен был нанести теперешнему сожителю женщины смертельные удары ножом, чтобы выглядело, как нападение неизвестного. В субботу, 5 сентября правоохранители инсценировали убийство 42-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

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У задержанного изъяли фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На Киевщине полицейские предотвратили заказное убийство. Во время спецоперации разоблачили и задержали женщину, которая "заказала" любовницу мужа. Жизнь соперницы она оценила в $10 тыс.