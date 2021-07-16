Мотоциклист протаранил микроавтобус с американцами: кадры смертельной аварии

Фото: rv.npu.gov.ua

Вблизи села Сошники Варашского района на Ровенщине в аварии погибли 19-летний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир. Влетели в микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехала семья американцев.

Авария произошла на трассе Киев - Ковель - Ягодин сегодня, 16 июля, около 04:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель мотоцикла Viper, выезжая со второстепенной дороги на главную, влетел в микроавтобус. Им управлял 34-летний граждан США. Ехал с женой и тремя детьми, среди которых младенец. После осмотра медиками "скорой" их отпустили. А водитель и пассажир мотоцикла, 19-летний житель Вараша и 18-летний житель села Вырка Сарненского района, которые были без шлемов, от травм погибли на месте", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства ДТП.

В Яремче Ивано-Франковской области лоб в лоб столкнулись Volkswagen Touareg и мотоцикл Bajaj Pulsar. 25-летний водитель автомобиля двигался в направлении Микуличина, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там снес с дороги мотоцикл, за рулем которого была киевлянка 32-летняя Елена Денисенко. Она погибла на месте. Водитель Volkswagen не травмировался. Кроме того, в его крови обнаружили алкоголь.