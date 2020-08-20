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четверг, 20 августа 2020 13:17

Мотоциклист на переходе сбил женщину с детьми: показали видео

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Мотоциклист на переходе сбил женщину с детьми: показали видео
В Одессе, на пешеходном переходе на ул. Семена Палия, мотоциклист сбил женщину с двумя детьми. Фото: 048.ua

В Одессе, на пешеходном переходе на ул. Семена Палия, мотоциклист сбил женщину с двумя детьми.

Соответствующее видео опубликовали в сети. На кадрах видно, как семья и еще один мужчина переходят дорогу, их пропускает машина. Именно в это время по крайней полосе движется мотоциклист, который не замечает, что за первым пешеходом идет женщина с детьми. И он не успевает вовремя затормозить. Мотоцикл просто вырывает из рук женщины коляску с 2-летним ребенком, которая тянет за собой еще и 7-летнюю девочку.

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Отмечается, что ни женщина, ни дети не получили серьезных травм, но их все же доставили в больницу. Свидетели сообщают, что пассажирка-мотоциклистка получила перелом руки.

Очевидцы происшествия хотели устроить самосуд над мотоциклистом, но их остановили.

В городе Вишневое под Киевом водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком на руках. Инцидент произошел, когда авто выезжало из поворота. Женщина держала ребенка, а впереди толкала коляску. От удара их отбросило на несколько метров. На помощь мгновенно прибежали прохожие.

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Комментарии

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Дата
20
августа

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