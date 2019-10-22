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вторник, 22 октября 2019 23:39

Мотоцикл врезался в легковушку: беременная женщина - в реанимации

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Мотоцикл врезался в легковушку: беременная женщина - в реанимации
На трассе "Киев-Чоп" столкнулись легковушка и мотоцикл. Фото: Zaxid.net

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись легковушка и мотоцикл. Пострадали два человека.

В частности, в реанимации оказалась 25-летняя беременная женщина. Она в критическом состоянии, говорится в сюжете ТСН.

Ее муж - водитель мотоцикла - получил тяжелые травмы.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель легковушки. Он выезжал с второстепенной полосы и не пропустил двухколесного транспортного средства.

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В Киеве, возле станции метро Житомирская столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. 31-летний байкер от полученных травм погиб.

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