Мотоцикл на полном ходу влетел в легковушку: кадры жуткой аварии (18+)

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Ирпене Киевской области мотоцикл на полном ходу врезался в автомобиль Ford на ул. Университетской.

Мотоциклист и его пассажирка получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Видео первых минут после аварии от очевидцев опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, один участник аварии поворачивал, а второй - быстро ехал по встречной полосе. Удар мотоцикла пришелся в бок легковушки, двери превратились в металлолом, отмечают "Чрезвычайные новости".

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

В Бердянске Запорожской области спортивный мотоцикл Kawasaki влетел в микроавтобус. От удара мотоцикл разбился, а водитель с пассажиркой перелетели через минивэн.