Мошенники в Киеве: разоблачили схему "черных риелторов"

В Киеве разоблачили "черных риелторов". Фото: Чрезвычайные новости

В Киеве разоблачили группу "черных риэлторов". Они пытались завладеть имуществом и деньгами умерших людей на общую сумму 5,6 млн грн.

В группу входили несколько адвокатов, бывший судья Соломенского районного суда в Киеве, частный нотариус и другие лица, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Мошенническую схему организовал один из адвокатов.

Злоумышленники в течение 2016-2018 годов подделывали документы и завещания умерших киевлян и пытались завладеть их квартирами в центральных районах столицы и средствами на депозитных счетах.

Мошенники также изготавливали документы и вносили в них недостоверную информацию от имени умерших. Далее пакет необходимых документов передавали другим участникам группы на регистрацию.

Фигурантам дела сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве, подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

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Досудебное расследование в отношении шести участников организованной группы завершено. Еще двух - адвокатов - объявили в розыск.

В Киеве мошенники придумали новую схему обмана с помощью СМС-рассылки на мобильные телефоны. Аферисты предлагают забрать 259 тыс. грн и указывают номер телефона, по которому можно обсудить подробности выигрыша.