Мошенники прикидываются работниками Киевгаза

В Киеве орудуют мошенники, которые обещают компенсацию за установку газового счетчика. Фото - "Главком"

В Киеве орудуют мошенники, которые обещают компенсацию за установку газового счетчика. Сначала они берут деньги за прибор, а потом обещают возврат денег на следующий день.

О схеме мошенничества, при которой из киевлян требуют заплатить завышенную цену за счетчики, сообщают в Киевгазе.

"Мошенники обманывают киевлян, предлагая купить газовый счетчик по значительно завышенной цене. Объясняют, что уже на следующий день сотрудники Киевгаза не только установят счетчики, но и компенсируют полную стоимость устройства", - сообщили на предприятии.

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В Киевгазе утверждают, что квартирные счетчики устанавливаются бесплатно, а никаких распоряжений о компенсации стоимости приборов не существует. Также на предприятии заявили, что сотрудники Киевгаза никогда не предлагают пользователям заплатить сейчас, а получить компенсацию потом.

Это не первые случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Киевгаза. Летом прошлого года сообщали о ряде случаев, когда мошенникам удавалось обмануть киевлян и завладеть их деньгами.