Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у владельцев авто

В Киеве мошенники вымогают деньги у автомобилистов. Фото: instagram.

В Киеве мошенники придумали новую схему вымогательства денег. На этот раз под угрозой владельцы авто.

На лобовом стекле автомобилей злоумышленники оставляют записки, где угрожают разбить машину, если ее владелец не пришлет 3,5 тыс. грн на указанный электронный кошелек, сообщают в Instagram-аккаунте ДТП Киев.

"Тебе нужно сбросить 3500 грн на электронный кошелек из терминала или Приват24. Время - два дня. Деньги не зайдут - сыграем в шахматы. P.S. Они тебе не помогут", - говорится в записке.

Таким образом мошенники запугивают потенциальных жертв, чтобы те не обращались в полицию.

"Сделайте перевод и будьте спокойны", - уверяют злоумышленники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 29 Тра 2019 р. о 4:58 PDT

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