Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками. "Забывают" в банкомате, просят достать того, кто рядом и обвиняют в краже. Фото - delo.ua

Мошенники придумали еще один способ хищения денег с банковских карт. Они, якобы, случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить того, кто оказался рядом.

После того мошенник проверяет баланс и утверждает, что с его счета пропали деньги. И требуют вернуть эту сумму. Об этом рассказал в Facebook сотрудник страховой компании Сергей Гатилов. По его словам, в схеме задействованы люди, которые, якобы, стали свидетелями. Они в таких ситуациях начинают говорить, что все видели и банкомат сохранил отпечатки пальцев.

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"Схема, как с найденным кошельком. Только вместо кошелька - забытая карта в банкомате. Далее разводка лоха по стандарту. "На карте было больше денег, ты последний ее в руках держал, на ней твои отпечатки". Мужички - свидетели, которые "все видели". В общем, ничего нового", - говорит Гатилов.

Советует, если увидели забытую карту в банкомате - не доставайте ее. Дождитесь, пока он ее не съест, или пусть владелец сам ее вытащит. Не нажимайте кнопок отмены операции. Компания мужичков-свидетелей будут давить на то, что вы перед банкоматом стояли на клавиатуру нажимали.

Такой вид мошенничества уже приобрел популярность в России.

В течение последних недель в Украине приобрело популярность новое мошенничество. У людей похищают деньги с ихних банковских счетов. Людям присылают на мобильний телефон или страницу в социальных сетях сообщение с просьбой принять участие в опросе. За несколько ответов обещают деньги.