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пятница, 02 апреля 2021 16:48

Мошенники орудуют под видом полицейских: что придумали

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Мошенники орудуют под видом полицейских: что придумали
На Ровенщине мошенники сдают в аренду жилье под видом полицейских. Фото: npu.gov.ua

На Ровенщине мошенники сдают в аренду жилье и отправляют фальшивые документы правоохранителей.

От действий неизвестных по такой схеме пострадали 4 жителей области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

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"Заявители в поисках жилья в интернете наткнулись на объявление об аренде квартир по приемлемой цене. Связавшись якобы с владельцем, последний просил перечислить полную оплату за два месяца проживания. Поскольку желающих снять жилье было много. После оплаты сразу уверял в передаче ключей на следующий день, а для подтверждения своей личности сбрасывал фото фальшивого удостоверения сотрудника правоохранительного органа. Конечно, после получения денег арендодатель уже не выходил на связь", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Мошенников разыскивают.

В Херсоне 4 человека стали жертвами мошенничества с арендой одной и той же квартиры. Объявления о сдаче в аренду 2-комнатной квартиры в районе Жилпоселок заявители нашли в интернете. Они заключили договор с якобы владелицей жилья. Каждый заплатил по 7 тыс. грн за 2 месяца. Когда потерпевшие начали приезжать по адресу, то обнаружили, что в квартире уже живут люди.

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